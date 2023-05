Udinese-Lazio, Immobile: “Mancano due punti al nostro sogno, arrivare in Champions”

“Stiamo facendo una bella cavalcata verso la Champions, mancano due punti ed è il nostro sogno. Ci credevamo dall’inizio con il mister, abbiamo lavorato bene e siamo migliorati. Oggi serviva questa partita, su un campo difficile: vincere così è bello”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Ciro Immobile dopo la vittoria contro l’Udinese. “A inizio partita ho detto ai miei compagni di tirare fuori tutto perché era da dentro o fuori. Mi hanno ascoltato, abbiamo fatto la gara perfetta, c’era il rischio che una sconfitta lasciasse rimpianti. Ho visto tutti gasati, anche quelli in panchina meritavano l’abbraccio. Il calcio di rigore? Ho parlato anche con l’arbitro, in qualsiasi caso quello è rigore. Pairetto ha detto anche che non ho neanche accentuato la caduta, gliel’ho confermato che non mi ero buttato”, ha concluso Immobile ai microfoni di DAZN.