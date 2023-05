Liga 2022/2023, nessuna rete nel derby: 0-0 tra Siviglia e Betis

Nessuna rete in questo posticipo della domenica sera tra Siviglia e Betis: il derby andaluso termina con il risultato di 0-0 e delude parecchio dal punto di vista dello spettacolo e delle occasioni da gol prodotte. Ad averci provato di più sono stati i padroni di casa, che però non disponevano della loro solita energia dopo le fatiche dello scorso giovedì contro la Juventus, quella semifinale di ritorno di Europa League vinta ai tempi supplementari. Entrambe, dunque, mettono in cascina un punticino in più nella classifica: il Siviglia è ora nono a quota 48 (13 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte), mentre il Betis occupa la sesta piazza della graduatoria con un bottino di 56 punti (16 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte).