Highlights Olimpia Milano-Virtus Bologna 67-55, gara-7 finale playoff Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 59

L’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna 67-55 in gara-7 della finale Scudetto ed è campione d’Italia per la 30esima volta nella sua storia. Partita dominata dall’inizio alla fine dai ragazzi di Messina, che sfruttano la peggior giornata in fase realizzazione di Bologna per incidersi sul petto la terza stella. super Gigi Datome, 16 punti per lui con 7/10 dal campo. Buona prova anche di Shields, 10 punti 5 rimbalzi 5 assist, e Napier, 8 punti 4 rimbalzi 6 assist. Male tutta la Virtus con 0 punti per Belinelli, che aveva segnato almeno 10 punti in tutte le gare della serie e oggi chiude con un brutto 0/7 dal campo, 6 per Mickey e 2 per Ojeleye. Qui di seguito gli highlights del match.