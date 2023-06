Basket, Olimpia Milano Campione d’Italia. Fontana: “Scudetto voluto e meritato, complimenti ad Armani”

Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è voluto complimentare con l’Olimpia Milano per la conquista dello Scudetto 2022/2023 di basket. Non un titolo banale, visto che si tratta del trentesimo e vale quindi la tanto agognata terza stella. “L’Olimpia Milano conquista il tricolore del basket. Per i lombardi è il 30esimo scudetto! – scrive Fontana sul proprio profilo Facebook – Complimenti alla squadra, allo staff tecnico e al patron Giorgio Armani per essere riusciti a confermarsi campione d’Italia. Un risultato fortemente voluto e meritato”