Highlights Olimpia Milano-Cremona 74-51, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

L’Olimpia Milano batte 74-51 Cremona in casa nel posticipo della 13ª giornata di Serie A1 2023/2024 di basket. Match molto più combattuto di quanto detto dal punteggio. La Vanoli mette in difficoltà l’EA7 e crolla improvvisamente nell’ultimo quarto, subendo un parziale di 18-2 nella prima metà del periodo finale. Buona la prima di Napier, al ritorno con la canotta di Milano, con 16 punti e un ottimo 6/8 dal campo. In doppia cifra anche Hall con 14 punti e 5 rimbalzi.