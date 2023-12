Costacurta: “Il Milan come si allena? Vai a vedere l’Inter e c’è differenza…”

“Sono sicuro che a breve miglioreremo e che presto l’emergenza finirà”. Con queste parole Stefano Pioli lo scorso 1° dicembre si era detto fiducioso sull’evoluzione della situazione infortuni in casa Milan. Il tempo però non gli ha dato ragione, visto che i rossoneri in pochi giorni hanno perso Pobega, Musah, Okafor e Tomori. Una serie di infortuni con pochi precedenti nella storia recente della Serie A e che sta facendo discutere gli addetti ai lavori. Un tema caldo, forse legato alla perdita di ritmo e brillantezza di alcuni elementi cardine della squadra. Alessandro Costacurta, a Sky Calcio Club, si è soffermato sulla preparazione della squadra di Pioli. “Il Milan fa una fatica incredibile a correre bene e giocare con la testa libera, forse c’è anche un po’ di tensione psicofisica nei giocatori non so – spiega l’ex rossonero -, magari hanno paura di farsi male. Io vedo le altre squadre che giocano con ritmo, ma senza fare queste cose così esagerate, infatti ve lo chiedo: il Milan come si allena secondo voi? C’è poi il tempo di recuperare? Vai a vedere l’Inter e non è così, c’è differenza..”.