Adani sul Milan: “Situazione infortuni grottesca, ma Pioli è stato tradito dai big, soprattutto da Leao”

L’ex calciatore e attuale opinionista Adani ha parlato ai microfoni di Rai Sport della situazione in casa Milan: “Situazione infortuni grottesca ma va detto che Pioli è stato tradito dai suoi big: Maignan sta facendo errori grandi, Theo Hernandez non è più quello di due anni fa. Ma il caso più eclatante è Leao: è il più pagato della Serie A ma il suo rendimento non è all’altezza”.