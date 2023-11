Highlights Napoli-Varese 97-96, Serie A basket 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 70

Napoli la spunta su Varese 97-96. Partita al cardiopalma al PalaBarbuto di Napoli con gli ospiti che hanno avuto la palla della vittoria con la tripla di Moretti allo scadere, finita sul ferro per fortuna della squadra di coach Milicic. Straripante Pullen, con 33 punti e 6 assist in 29 minuti in uscita dalla panchina. Sponda Zubcic ne mette 24 con 4 rimbalzi e Owens 15 con 8 rimbalzi. In doppia cifra anche Sokolowski con 12 punti e 3 assist. Non bastano agli ospiti i 20 punti con 5 rimbalzi e 4 assist di McDermott per evitare la fine della striscia di tre successi consecutivi tra campionato e Europe Cup. Napoli sale a 5 vittorie e due sconfitte, a ridosso delle squadre in testa. Varese resta ferma a 2 vittorie e 5 sconfitte.