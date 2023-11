Monza-Torino 1-1, Gagliardini: “Dobbiamo continuare con questa solidità, bravi a riprenderla”

“Sapevamo che era difficile, ti vengono a prendere alto, non ti fanno respirare, dobbiamo continuare con questa solidità. Qualche palla gol, partite in cui l’episodio fa la differenza. Bravissimi a riprenderla. Dobbiamo migliorare ma sono felice perché il Torino è una squadra complicata da affrontare. Ora un po’ di respiro con questa sosta”. Queste le parole di Gagliardini dopo il pareggio del Monza contro il Torino per 1-1.