Lecce-Milan, la delusione di Mauro Suma dopo il pareggio del Via del Mare (VIDEO)

di Redazione 31

Il Milan non va oltre il 2-2 a Lecce contro i giallorossi. Dopo la splendida vittoria sul Psg, i rossoneri di Stefano Pioli tra i cerotti (fermi Loftus Cheek, Leao e Calabria) subiscono la rimonta dei salentini al Via del Mare. Giroud e Reijnders spianano la strada, ma Sansone e Banda frenano le ambizioni di classifica del Milan. E per Mauro Suma, voce rossonera di Milan TV, la delusione è tanta. Dalla gioia per il 2-0, al rimpianto per un secondo tempo che rischia di compromettere la corsa al primo posto. Ecco il commento del giornalista e telecronista di fede milanista.