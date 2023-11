Highlights Napoli-Cremona 80-70, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 13

Napoli piega Cremona in casa 80-70 in un match molto combattuto, messo in discesa dalla squadra di Milicic solo nel quarto quarto, deciso con un parziale di 10-0 sul 55-53. Decisivi i 24 punti di Pullen in uscita dalla panchina e i 23 con 8 rimbalzi di Zubcic. Non bastano cinque giocatori in doppia cifra per gli ospiti, 17 Pecchia, 14 McCullough, 12 Golden, 10 Denegri, 10 Lacey, per evitare la sconfitta.