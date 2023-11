Gravina: “Giornata storica con la vittoria in Coppa Davis. So cosa vuol dire…”

“Grazie al Tennis e alla Moto GP abbiamo vissuto una giornata storica per lo sport italiano, è stato bellissimo assistere a due vittorie così appassionanti, grazie a due veri e propri eroi sportivi come Sinner e Bagnaia. La vittoria di squadra nella Coppa Davis però merita una menzione particolare, perché conosco bene la difficoltà e l’emozione di vincere dopo così tanti anni”. Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo i trionfi dell’Italia in Coppa Davis e di Pecco Bagnaia in MotoGP.