Highlights Olimpia Milano-Pistoia 81-86, nona giornata Serie A 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 13

Il video con gli highlights di Olimpia Milano-Pistoia 81-86, sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Grande impresa della formazione di coach Brienza, che espugna per la prima volta nella sua storia il campo dell’Olimpia Milano. A firmare il successo sono due prestazioni superlative di Payton Willis e Charlie Moore, che siglano rispettivamente 31 e 28 punti ciascuno. All’Olimpia non bastano 26 punti del solito Shields. In doppia cifra anche Lo e Kamagate con 12 e Tonut con 10.