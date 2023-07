Highlights Jabeur-Sabalenka: semifinale Wimbledon 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 39

Il video degli highlights del match valevole per la semifinale di Wimbledon 2023 tra Ons Jabeur ed Aryna Sabalenka. Grande vittoria in rimonta della tunisina, che batte la terza top 10 di fila e torna in semifinale nello slam londinese. Lo scorso anno fu sconfitta da Rybakina, mentre stavolta proverà ad avere la meglio su Marketa Vondrousova. Mastica amaro invece Sabalenka, che spreca un vantaggio significativo – era avanti 7-6 4-2, ma ha perso 7-6 4-6 3-6 – e vede sfumare la possibilità di diventare numero uno al mondo.

LA CRONACA DEL MATCH