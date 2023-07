Wimbledon 2023, Vondrousova: “E’ davvero pazzesco, contro Jabeur sarà una partita dura”

La tennista ceca Marketa Vondrousova, battendo in due set Elina Svitolina, ha conquistato l’accesso alla finale di Wimbledon 2023. Nel corso della conferenza stampa post-match la ceca ha commentato il suo successo: “Penso che l’esperienza possa aiutare nei momenti difficili perché ci sono già stato. L’altra volta ero molto giovane, quindi penso che fosse troppo per me in quel momento. Ora sono anche un po’ più grande e penso di essere una persona un po’ diversa. Sono molto felice di aver affrontato di nuovo tutto questo. Dopo tutto quello che ho passato, due operazioni, non è sempre facile tornare. Non sai se puoi giocare a questo livello e se puoi tornare in cima e tornare a questi tornei. Sono grata di essere di nuovo in campo e di giocare senza dolore“.

Adesso Vondrousova andrà a giocarsi il titolo contro la tunisina Ons Jabeur: “Sento che siamo uguali in alcune cose. Giochiamo con drop shot e slice. Questo è più il mio gioco che quello di Sabalenka. Ma abbiamo suonato alcune volte quest’anno. Ha giocato anche la finale degli US Open ed è abituata a giocare le finali in un Grande Slam. Sarà una partita dura. Ho già giocato a Berlino, quindi mi sono sentita bene lì. Ho giocato un paio di partite e non è stato male. Ero tipo: ‘Sì, forse posso giocare qualche partita qui. Ma quando ho visto il sorteggio, non è stato facile. Ho battuto Kudermetova e Vekic che sono bravissime sull’erba. Ho pensato che andasse bene e che avrei potuto migliorare e fare qualcosa qui. È davvero pazzesco per me che stia accadendo. Ma penso che nel tennis possa succedere di tutto”.