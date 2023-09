Highlights Italia-Serbia 3-0 (25-15 25-19 25-21), Europei volley maschili 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 99

L’Italvolley batte la Serbia 3-0, 25-15 25-19 25-21, nella terza giornata del Girone A valido per gli Europei maschili di pallavolo 2023 che si stanno giocando in Italia. Terza vittoria consecutiva per gli azzurri che, dopo i 3-0 contro Estonia e Belgio, proveranno a fare poker contro la Svizzera lunedì 4 settembre alle 21. L’ultima partita del Girone sarà mercoledì 6 settembre contro la Germania, probabilmente la sfida più impegnativa del raggruppamento.