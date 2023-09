US Open 2023, day 6: Sinner-Wawrinka il piatto forte, Arnaldi e Bronzetti a caccia di un’altra impresa

Parla italiano il day 6 degli US Open 2023, ormai giunti quasi al giro di boa. A Flushing Meadows si assegnano gli ultimi pass per la seconda settimana e tre giocatori azzurri sono pronti a fare il possibile per conquistarli. Oltre a Jannik Sinner, Lucia Bronzetti e Matteo Arnaldi, scenderanno in campo anche tanti big, a partire da Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, passando per Jessica Pegula, Taylor Fritz e Ons Jabeur.

Il piatto forte di giornata non può che essere il big match tra Jannik Sinner e Stan Wawrinka, che vale un posto agli ottavi di finale. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà l’azzurro, che ha dominato Hanfmann e Sinner nei due match finora disputati ed è avanti 3-2 nei precedenti (con le due sconfitte arrivate quando aveva 18 anni). Guai però a sottovalutare un avversario intramontabile come Stan the Man, che a oltre 38 anni è diventato il secondo giocatore più anziano della storia (dopo Connors) a raggiungere il terzo turno a New York. Teoricamente per Jannik non dovrebbero esserci difficoltà, tuttavia per lui si tratterà di un bel test in vista di un possibile ottavo contro Zverev (o Dimitrov). Detto questo, ogni partita va giocata e lo stesso vale per quella contro Wawrinka, che per quanto agevole possa essere non è affatto scontata.

Decisamente più complicati gli impegni di Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti, chiamati a due imprese per proseguire il loro percorso in terra statunitense. Il giocatore sanremese, dopo il comodo esordio contro Kubler, si è reso protagonista di un vero e proprio capolavoro contro Fils, imponendosi al quinto set al termine di una battaglia strepitosa. Sulla sua strada ora Cameron Norrie, sedicesima testa di serie, che ha superato molto facilmente i primi due turni e partirà favorito secondo i bookmakers. Ciò non vuol dire che Arnaldi partirà già spacciato in partenza, anzi il britannico farebbe bene a temerlo e a non sottovalutarlo. Tra i due non ci sono precedenti e, pur avendo Matteo poche chance, vietato smettere di sognare.

Stesso discorso per Bronzetti, che ha portato a casa contro pronostico due partite fantastiche contro Krejcikova e Lys e mette nel mirino la seconda settimana. L’ostacolo a separarla corrisponde al nome della cinese Qinwen Zheng, 23^ forza del seeding e tornata al terzo turno agli US Open per il secondo anno di fila. Lucia viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo due incredibili successi, ma adesso è chiamata ad un’altra prestazione di livello per contrastare efficacemente il gioco dell’avversaria e provare a proseguire il suo cammino. Zheng nettamente favorita e forte dell’unico precedente vinto lo scorso anno a Monterrey.

Per quanto riguarda gli altri incontri di giornata, Carlos Alcaraz è attesa da un’altra sfida decisamente in discesa contro Dan Evans, che si esprime bene in determinate condizioni di gioco ma non sembra neanche lontanamente in grado di poter dare del filo da torcere al numero uno al mondo. Stesso discorso, ma al femminile, per Aryna Sabalenka, che numero uno al mondo aspira a diventarlo e non dovrebbe avere grosse difficoltà contro la francese Burel, sconfitta a New York proprio lo scorso anno.

Più insidiosi invece gli impegni di Jessica Pegula, opposta a Elina Svitolina, e Ons Jabeur, contro Marie Bouzkova, mentre sorridono i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, che in teoria dovrebbero agevolmente sconfiggere rispettivamente Baez e Rinderknech. Il match di giornata? Sulla carta, quello tra Zverev e Dimitrov, precedenti permettendo. Il tedesco ha infatti vinto gli ultimi cinque, di cui gli ultimi due (quest’anno a Parigi e Cincinnati) davvero nettamente. In alternativa, delle sfide che potrebbero regalare spettacolo sono quelle tra Jarry-De Minaur e Samsonova-kets.