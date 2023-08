Highlights Italia-Portorico 98-65, amichevole basket 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 19

Il video con gli highlights di Italia-Portorico 98-65, sfida valevole come amichevole in vista dei Mondiali di basket 2023. Nell’ultimo match sul suolo italico di Capitan Gigi Datome, gli azzuro dominano la sfida contro i centramericani con ottime risposte da parte di tutto il gruppo. Sia i veterani che i giovani contribuiscono e per l’Italbasket arriva un’altra vittoria.