Ranking Atp aggiornato a lunedì 14 agosto: Sinner si gode il sesto posto

Nella classifica mondiale ATP aggiornata a lunedì 14 agosto spicca il nuovo best ranking di Jannik Sinner che festeggia al meglio i 22 anni (mercoledì il compleanno) grazie alla vittoria del suo primo titolo Masters 1000 a Toronto nella finale dominata contro l’amico De Minaur (che sale al dodicesimo posto). Quattro anni e mezzo dopo Monte-Carlo 2019, quando Fognini superò Lajovic, il secondo trofeo ‘1000’ del tennis tricolore è vinto dall’altoatesino, che scavalca nel ranking Andrey Rublev e Casper Ruud, portandosi al sesto posto a ridosso della top five composta da Alcaraz, Djokovic, Medvedev, Tsitsipas e Rune. Quella di Sinner è stata la quinta finale ‘1000’ con un azzurro protagonista: oltre a quella di Fognini, Jannik si vide sfuggire il trofeo a Miami due volte, mentre a Madrid 2021 Berrettini perse in tre set con Zverev. Una settimana da incorniciare per il classe 2001 che, da quarto nella Race, vede l’obiettivo ATP Finals a Torino sempre più vicino. Sale di una posizione Lorenzo Musetti, ora diciottesimo. Stabili Matteo Berrettini (38) e Lorenzo Sonego (39), mentre un bel balzo lo effettua Matteo Arnaldi che sale alla sessantunesima posizione.

Carlos Alcaraz 9.395 Novak Djokovic 8.795 Daniil Medvedev 6.530 Stefanos Tsitsipas 5.090 Holger Rune 4.790 Jannik Sinner 4.725 Casper Ruud 4.715 Andrey Rublev 4.595 Taylor Fritz 3.605 Frances Tiafoe 3.050

18. Lorenzo Musetti 1.995

38. Matteo Berrettini 1.147

39. Lorenzo Sonego 1.105

61. Matteo Arnaldi 855

111. Marco Cecchinato 549

122. Luca Nardi 519

125. Fabio Fognini 497