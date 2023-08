Basket, Datome saluta il pubblico di casa: “Grazie per l’affetto. Ora concentriamoci sul Mondiale”

A Ravenna l’Italia di Pozzecco ha battuto Portorico per 98-65 nell’ultima apparizione nel nostro paese con la maglia azzurra del capitano Gigi Datome. “E’ stata la mia ultima partita in Italia con la nazionale, ringrazio tutti per l’affetto dimostratomi – il commento a Sky Sport di Datome, che ha ricevuto standing ovation dal pubblico anche a match in corso -. Con la squadra stiamo facendo ciò che dobbiamo, questa squadra ha carattere, ora ci manca un torneo di preparazione in Cina. Dobbiamo rimanere umili e con fame, perché possiamo dare fastidio anche a quelli più forti di noi”. “Melli era molto emozionato al momento del saluto con me? – dice ancora Datome – Non è così scontato avere un amico come lui, se c’è una persona giusta in questo gruppo per prendere da me il ruolo di capitano quella è Nicolò. Se lo merita, e una parte di me continuerà a gicoare con Nicolò”. Poi l’avviso da capitano: “Ora però dobbiamo concentrarci sul Mondiale, questo gruppo è meraviglioso e contiamo i giorni che ci dividono dall’esordio di Manila”.