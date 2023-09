Highlights Italia-Lettonia 82-87, Mondiali basket 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il video con gli highlights di Italia-Lettonia 82-87, sfida valevole per gli incontri di consolazione dal 5° all’8° posto ai Mondiali di basket 2023. I 28 punti di Andrej Grazulis guidano la formazione dei Baltici alla vittoria dopo un inizio stentato, in cui gli Azzurri sembravano in controllo. Alla squadra di Pozzecco, che dovrà giocare sabato per il 7°posto mondiale, non bastano i 20 punti di Gigi Datome.