MotoGp, Bagnaia: “Già in ambulanza pensavo a quando tornare”

Solo spavento ed ora tanta voglia di tornare in pista per Pecco Bagnaia. Il pilota, Campione del Mondo in carica, ha cercato e poi ci è riuscito per trovare tutti i modi per esserci nel Gp di San Marino del prossimo weekend. Dopo aver ricevuto l’idoneità dei medici a partecipare, Bagnaia ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Bagnaia: “Mentre ero in ambulanza il mio primo pensiero era di cercare di tornare in pista per correre, tanto c’era stata la bandiera rossa… Sarebbe stato difficile, ma noi piloti funzioniamo in modo diverso, ed è bello che sia così. La voglia di tornare in moto è la benzina più potente che ci sia nel nostro caso. La vicinanza delle persone? Mi ha lasciato a bocca aperta, sarebbe bello ricevere lo stesso affetto quando si vince, o comunque avere questa risonanza quando si ottengono grandi risultati. Ho sempre avuto molto affetto da parte delle persone, questa volta ancora di più. Devo ringraziare tutti”