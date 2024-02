Highlights e gol Monopoli-Juve Stabia 1-3, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 14

Gli highlights e i gol di Monopoli-Juve Stabia, match valido per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. La squadra di casa passa in vantaggio con Borello, ma verso la fine del primo tempo resta in 10 e vede cambiare la partita. Prima Piovanello, poi Adorante ribaltano il risultato, con il Monopoli che non riesce a reagire e addirittura resta in 9 per gli ultimi 20′ di partita, subendo nel recupero anche la terza rete.