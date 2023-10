Highlights Hurkacz-Rublev 6-3 3-6 7-6(8), finale Masters 1000 Shanghai 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 47

Il video con gli highlights di Hurkacz-Rublev, sfida valevole per la finale del Masters 1000 di Shanghai 2023. Al termine di un match al cardiopalma, con il russo che non sfrutta un buon vantaggio nel tie-break decisivo, compreso un match point, alla fine è il polacco a imporsi per 6-3 3-6 7-6(8) trionfando per la seconda volta in un Masters 1000.