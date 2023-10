Olimpiadi Milano-Cortina, Kostner: “Avere i Giochi in casa è una grande opportunità”

Carolina Kostner, ambasciatrice dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, parla di questa grande opportunità in occasione del Festival dello Sport: “Avere un’Olimpiade in casa è una cosa meravigliosa e io ho avuto la grande fortuna di poterla vivere. Auguro a tutti gli atleti di vivere l’Olimpiade come una grande opportunità e non solo come una grande sfida. Bisogna lasciarsi ispirare da questo evento e cercare di inseguire la migliore versione di sé stessi. Progetti? Insieme alla fondazione Milano-Cortina stiamo organizzando il “Winter Games Week”, che sarà una settimana dedicata a tutte le scuole in Italia. Le scuole dedicheranno un’intera giornata alla sport e ai suoi valori. Dedicare una giornata alla sport invernale e portare i valori nelle scuole per me è una grande missione. La diffusione dello sport invernale è legato anche al clima e al territorio. Non è semplice capire come diffonderlo in altre zone del nostro paese: sicuramente ci impegneremo per portare le nostre storie e la nostra esperienza anche laddove non è possibile portare effettivamente il ghiaccio”.