Wta Hong Kong 2023, il titolo è di Leylah Fernandez: Siniakova battuta e rimontata in finale

Leylah Fernandez è la nuova regina del Wta di Hong Kong. Sul cemento asiatico la ventunenne canadese sconfigge in rimonta la ceca Katerina Siniakova con lo score di 3-6 6-4 6-4 e centra il terzo titolo della sua giovane carriera. Due ore e trentanove minuti di grande battaglia, anche di nervi, che hanno premiato la finalista degli Us Open 2021.

LA CRONACA

L’inizio di partita è favorevole alla ceca che brekka già nel terzo game e scappa via sul 3-1 con anche due palle del doppio break. Fernandez non riesce ad entrare in partita, troppi gli errori gratuiti dovuti probabilmente anche alla tensione della finale e nel nono gioco la canadese perde nuovamente il servizio e di fatto cede la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-3. La partita cambia ad inizio del secondo set quando Leylah scappa via in pochi minuti sul 4-0 e sembra poter chiudere agevolmente il parziale, ma non è così: Siniakova recupera uno dei due break, accorcia sul 3-4, e nell’ottavo game – il più lungo della partita – non capitalizza ben sei palle break. Superato questo ostacolo Fernandez va a servire per il parziale e non trema: 6-4, un set pari.

Nel terzo e decisivo set la tensione aumenta a dismisura, la canadese parte meglio e brekka in apertura Siniakova portandosi sul 2-0. Avanti 3-1 però arriva la risposta della ceca che riesce a recuperare lo svantaggio e ad impattare sul 3-3. Il servizio non ha più un peso specifico, le due giocatrici tremano alla battuta e arriva una girandola di break che porta Fernandez a servire per il match sul 5-4. La canadese si porta sul 40-15, Siniakova cancella il primo match point, ma non il secondo. Braccia al cielo e terzo titolo in carriera.