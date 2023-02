Highlights e gol Verona-Lazio 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Verona-Lazio, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Bentegodi partita aperta con occasioni da una parte e dall’altra: Doig da due passi, sulla ribattuta, manda altissimo e spreca la rete dell’1-0. La Lazio con Pedro va vicina al gol del vantaggio, il suo sinistro termina alto. Lo stesso attaccante spagnolo sblocca il risultato al quarantacinquesimo con un gol fantastico: si gira con il sinistro e fa 1-0. Il Verona nella ripresa entra in campo con un altro piglio: sugli sviluppi di calcio di punizione Ngonge trova l’incornata vincente e fa 1-1. Qualche minuto più tardi Lazovic colpisce un palo clamoroso. Alla fine un punto per parte. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

