Sampdoria: Stankovic e la dirigenza in silenzio stampa dopo il rigore fischiato al 96′

Non basta alla Sampdoria la doppietta di Manolo Gabbiadini per tornare a vincere. Il successo a Monza infatti svanisce a pochi secondi dalla fine, quando Pessina su calcio di rigore fissa il punteggio sul 2- 2. Il pareggio è utile solamente per interrompere la serie di 4 sconfitte di fila ma non per ridurre lo svantaggio dalla zona salvezza, attualmente occupata dallo Spezia ed al momento distante 8 punti. Nel dopo gara la dirigenza ha scelto il silenzio stampa, dunque non ci sarà la consueta conferenza post gara dell’allenatore Dejan Stankovic.