Highlights e gol Torino-Atalanta 1-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 88

Il video dei gol e degli highlights di Torino-Atalanta, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Grande Torino primo tempo molto equilibrato e con poche occasioni da gol, ma gli ospiti passano in vantaggio grazie ad una bella azione individuale di Davide Zappacosta che scappa sulla fascia sinistra, arriva sino in fondo e sorprende un colpevole Milinkovic Savic battendolo sul proprio palo. Nella ripresa il Torino reagisce e trova il gol del pareggio grazie al solito Sanabria che è il più lesto a ribattere in rete dopo una grande parata di Sportiello. L’Atalanta però non ci sta, guadagna campo, e trova il gol del 2-1 con una vera e propria meraviglia di Duvan Zapata che sterza e poi di potenza sfonda la porta. L’Atalanta sale a quota 55 punti ed è in pienissima corsa Champions League.

LE PAGELLE E I VOTI