Highlights e gol Spezia-Milan 2-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 78

Il video dei gol e degli highlights di Spezia-Milan, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Buona partenza dei rossoneri che prendono il palo con Tonali e creano un altro paio di buone situazioni, ma lo Spezia è in partita e con il passare dei minuti diventa addirittura padrone della partita. Ad inizio secondo tempo due belle parate di Maignan. La partita si sblocca su due calci piazzati: prima Wisniewski, su calcio d’angolo, trova la zampata vincente e fa 1-0. Poi una meraviglia su punizione di Esposito regala tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Il Milan sprofonda e vede più lontano il quarto posto.

LE PAGELLE E I VOTI