Highlights e gol Milan-Lazio 2-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 107

Il video dei gol e degli highlights di Milan-Lazio, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro partita dominata da parte dei ragazzi di Stefano Pioli che, nonostante l’infortunio capitato a Leao dopo pochi minuti, trova il gol del vantaggio su un recupero palla al limite dell’area di rigore biancoceleste e con Bennacer che carica il tiro e batte Provedel. La Lazio non riesce a reagire, crea pochissimo, e soccombe ad una straordinaria azione di Theo Hernandez: il terzino francese parte dalla sua area di rigore ed arriva in porta con un gol che fa impazzire di gioia il popolo rossonero. Nella ripresa il Milan è in totale controllo, la Lazio non punge: Giroud e compagni salgono a 61 punti, a -3 dalla Lazio.

LE PAGELLE E I VOTI