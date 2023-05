Supercoppa Serie C 2022/2023, tutte le combinazioni ad una giornata dal termine

La Supercoppa di Serie C 2022/2023 sta per giungere al suo epilogo poiché, dopo le prime due giornate disputare, resta soltanto l’ultima sfida tra Reggiana e Catanzaro per assegnare il trofeo. Le tre squadre vincitrici dei gironi di campionato si sono date battaglia finora e, sabato 13 maggio allo reo 18:30 ci sarà l’ultimo atto tra i calabresi e gli emiliani. Per la Feralpisalò, invece, gli impegni stagionali sono terminati proprio oggi con il successo conquistato contro la Reggiana. Al momento la classifica vede lombardi e calabresi a quota 3 e i granata fanalino di coda con zero punti. Questo significa che, ad una giornata dal termine, è ancora tutto possibile, allora andiamo a vedere le possibili combinazioni.

VITTORIA CATANZARO VS REGGIANA

In caso di successo dei giallorossi contro la Reggiana, il Catanzaro conquisterebbe il successo nella competizione e si aggiudicherebbe il trofeo. Secondo posto per la Feralpisalò e ultimo per gli emiliani.

PAREGGIO TRA CATANZARO E REGGIANA

In caso di pareggio tra Catanzaro e Reggiana, i calabresi salirebbero a quattro punti e si garantirebbero il diritto si sollevare la Supercoppa. Anche in questo caso Feralpisalò seconda e Reggiana ultima.

VITTORIA REGGIANA CONTRO CATANZARO

Questo è l’unico scenario che consentirebbe alla Reggiana di portarsi a casa il trofeo, ma dovrebbe vincere con almeno tre gol di scarto. Con la vittoria degli emiliani tutte le squadre avrebbero tre punti e conterebbe al differenza reti.