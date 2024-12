Il cambio di allenatore c’è stato, ma quello di marcia evidentemente ancora no per il Manchester United. A Old Trafford la squadra di Amorim è vittima della seconda sconfitta consecutiva e prosegue in questa sua travagliata stagione perdendo 3-2 contro il Nottingham Forest. Il primo tempo è all’insegna degli ex-Serie A: sblocca il risultato Nikola Milenkovic dopo appena due minuti, ma al 18° lo United trova il pari grazie a Hojlund. Si va all’intervallo sull’1-1, ma rientra in campo solo il Forest, che nel giro di dieci minuti piazza l’uno-due con Gibbs-White e Wood trovando due reti di vantaggio. Non è ovviamente finita qui, perché al 61° è Bruno Fernandes, su assist dell’ormai sempre più positivo Diallo, a riaprire il match. Nella mezz’ora finale i Red Devils provano a evitare l’ennesimo ko, ma senza riuscirci. E intanto il Forest sale a 25 punti e sogna l’Europa.

GLI HIGHLIGHTS