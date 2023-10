Highlights e gol Lecce-Torino 0-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 47

Il video dei gol e degli highlights di Lecce-Torino, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare partita fisica e con poche occasioni da gol. Gli ospiti sembrano più in partita e sbloccano l’incontro sul finire di primo tempo grazie ad un assist, probabilmente non volontario, di Sanabria che serve Buongiorno: il capitano granata carica il sinistro e fa impazzire di gioia il pubblico granata. Il Lecce prova a reagire, ma lo fa con poca qualità e non riesce a sfondare la difesa di Juric. Nella ripresa Lazaro ha la palla del raddoppio, ma il suo destro finisce a lato. Tre punti fondamentali per il Torino che prova ad uscire dalla crisi.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS