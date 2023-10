Pagelle Lecce-Torino 0-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lecce-Torino, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare partita fisica e con poche occasioni da gol. Gli ospiti sembrano più in partita e sbloccano l’incontro sul finire di primo tempo grazie ad un assist, probabilmente non volontario, di Sanabria che serve Buongiorno: il capitano granata carica il sinistro e fa impazzire di gioia il pubblico granata. Il Lecce prova a reagire, ma lo fa con poca qualità e non riesce a sfondare la difesa di Juric. Nella ripresa Lazaro ha la palla del raddoppio, ma il suo destro finisce a lato. Tre punti fondamentali per il Torino che prova ad uscire dalla crisi.

LE PAGELLE E I VOTI DI LECCE-TORINO 0-1

LECCE (4-3-3): Falcone 5.5; Gendrey 6, Pongracic 5.5, Baschirotto 5.5, Gallo 6 (36’st Dorgu sv); Rafia 6 (11’st Oudin 6), Ramadani 5.5, Gonzalez 5.5; Almqvist 5.5 (11’st Strefezza 6), Krstovic 5.5 (17’st Piccoli 6), Banda 6 (17’st Sansone 6). In panchina: Brancolini, Samooja, Venuti, Berisha, Listowski, Smajlovic, Touba, Kaba, Samek. Allenatore: D’Aversa 5.5

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic 6.5; Vojvoda 6.5, Buongiorno 7, Rodriguez 6.5; Bellanova 6.5 (49’st Zima sv), Linetty 6.5, Ricci 6 (36’st Tameze sv), Gineitis 6 (37’st Ilic sv), Lazaro 6; Sanabria 6, Pellegri 5.5 (19’st Zapata 5.5). In panchina: Gemello, Popa, Karamoh, Radonjic, Sazonov, Seck, Antolini, N’Guessan. Allenatore: Juric 6.5

ARBITRO: Aureliano di Bologna 5.5

RETI: 41’pt Buongiorno

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Espulsi: 50’st Juric per comportamento non regolamentare.

Ammoniti: Gineitis, Linetty, Gendrey, Lazaro, Rafia, Rodriguez, Gallo, Tameze.

Angoli: 3-0.

Recupero: 3’pt, 8’st