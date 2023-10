F1 pagelle qualifiche GP Messico: Leclerc e Sainz blindano la prima fila, Verstappen dietro

Charles Leclerc e Carlos Sainz blindano la prima fila, mettendo a punto un inaspettato 1-2 della Ferrari. Alle loro spalle, si qualifica Verstappen, con uno spettacolare Ricciardo in quarta posizione. Chiude la Top 5 l’eroe di casa Sergio Perez, mentre le Mercedes sono sesta e ottava. Colpo di scena in Q1, quando Norris non riesce a migliorarsi e si qualifica ultimo. Non tutto però è già deciso: sono numerosi i piloti investigati o ‘notati’ dalla FIA, che deciderà nelle prossime ore il da farsi.

VERSTAPPEN: 9

Sul circuito messicano si vede un Verstappen non perfetto. Dopo pochi minuti, viene messo sotto investigazione per impeding, con la FIA che prenderà una decisione più tardi. L’olandese corre bene, ma non è abbastanza veloce per riuscire a mettersi davanti a Leclerc e Sainz.

PEREZ: 8.5

L’eroe di casa non brilla durante le qualifiche, ma fatica meno che in altre situazioni. Le aspettative per il messicano sono alte e in gara dovrà cercare la rimonta per trovare almeno il podio.

LECLERC: 10

Perfetto il giro di Leclerc, che lo mette in pole position in vista del Gran Premio del Messico. Il monegasco esce dalla vettura sorpreso, ma contento del risultato. Domani si penserà a sfruttare l’opportunità.

SAINZ: 9+

Inizio di qualifiche difficile per Sainz, che sfiora anche l’eliminazione in Q2. Sul finale si riprende e segna un giro molto veloce, che lo porta al fianco del compagno.

HAMILTON: 8+

Hamilton fatica durante le qualifiche con una Mercedes che non sembra molto performante. Alla fine, il Sir mette insieme una tornata che gli permette di aggrapparsi alla sesta piazza

RUSSELL: 7/8

Anche Russell, come il compagno, sembra faticare. Al termine delle qualifiche non riesce a conquistare una posizione più alta della ottava piazza.