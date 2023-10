Juventus-Verona, Locatelli: “Vincere all’ultimo a volte è più bello”

“Abbiamo fatto una bella partita. Quando non trovi il gol perdi l’equilibrio ma siamo stati lì come voleva il mister. E vincerla all’ultimo a volte è ancora più bello”. Queste le dichiarazioni del centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli dopo la vittoria per 1-0 contro il Verona. “Prima, quando mancava poco, magari buttavamo palla in area, invece oggi siamo stati maturi e abbiamo trovato lo spiraglio giusto. La vittoria ci dà fiducia ma dobbiamo rimanere umili”, ha aggiunto il centrocampista bianconero a Sky. Nonostante il gol-vittoria contro il Milan, Locatelli finora ha segnato poco con la Juventus: “Devo cercare di arrivare più al limite e calciare. E’ un obiettivo che mi metto, so che devo migliorare. Devo fare più gol per essere più decisivo”.