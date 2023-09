Highlights e gol Lecce-Salernitana 2-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 118

Il video con gli highlights e i gol di Lecce-Salernitana 2-0, match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. Le reti di Krstovic e Strefezza regalano tre punti pesanti ai ragazzi di D’Aversa, che mandano in visibilio il pubblico del Via del Mare e si portano provvisoriamente al terzo posto, a pari merito con la Juventus a quota 7 punti. Niente da fare invece per gli ospiti, che sprecano troppo e si arrendono nel finale, subendo il primo ko in stagione. Di seguito ecco le immagini salienti. Gli highlights sono di proprietà di Dazn e Lega Serie A, pertanto vi proponiamo di seguito i link Youtube.

