Highlights Turchia-Serbia 3-2, finale Europei volley femminili 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 68

a Turchia batte la Serbia 3-2 (25-27 25-21 22-25 25-22 15-13) al tie break della finale degli Europei femminili di volley 2023. Al Paleis 12 di Bruxelles, quasi tutto per la Turchia, la squadra di Santarelli ha la meglio su quella di Guidetti in un quinto set caldissimo e vince per la prima volta nella sua storia un Europeo di pallavolo. Super prestazione della stella Vargas con una clamorosa prestazione da 40 punti che regala alle sue compagne la rivincita della finale del 2019, persa proprio al tie break contro la Serbia. Decisivo nel tie break il muro di Gunes su Boskovic sull’11-10 turco. Ecco gli highlights del match.