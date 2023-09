Highlights e gol Turris-Benevento 3-1: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 67

La Turris si impone per 3-1 sul Benevento nella prima giornata di Serie C 2023/24. Sono gli ospiti a sbloccare il risultato al 14esimo minuto con Pastina, al 30esimo è prima Maniero a non sbagliare dagli undici metri, è poi Cum qualche minuto dopo a firmare il nuovo vantaggio col mancino. Sul finale è D’Auria a chiudere definitivamente i giochi. Di seguito il video con gli highlights.