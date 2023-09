Highlights e gol Girona-Real Madrid 0-3, LaLiga 2023/2024 (VIDEO)

Arriva la prima sconfitta in campionato del Girona. La squadra di Michel cade in casa contro il Real Madrid per 3-0. A segno come al solito Bellingham, che ha chiuso i conti al 71′ dopo le reti nel primo tempo di Joselu e Tchouameni. Si ferma quindi la striscia di imbattibilità che durava da sette partite, sei vittorie e un pareggio alla prima giornata con la Real Sociedad. Real Madrid che scavalca sia Girona, terzo a 19 punti, che Barcellona, secondo a 20, e vola in testa alla classifica a 21 punti. Nella prossima giornata la squadra di Ancelotti ospiterà l’Osasuna, dopo la sfida al Napoli in Champions, mentre quella di Michel andrà in trasferta a Cadice.