Highlights e gol Tottenham-Liverpool 2-1: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 25

Il video con gli highlights e i gol di Tottenham-Liverpool 2-1, match valevole per la settima giornata di Premier League 2023/2024. Successo in extremis per gli Spurs, che approfittano della doppia superiorità numerica e in pieno recupero trovano un gol che vale tre punti estremamente preziosi. Al vantaggio di Son aveva risposto Gakpo, ma le espulsioni di Jones e Jota avevano costretto la squadra di Klopp a rintanarsi in difesa. L’autogol di Matip arrivata a pochi istanti dallo scadere ha però regalato una vittoria di importanza vitale alla squadra di Postecoglou, capace di raggiungere l’Arsenal a quota 17 punti, a un solo punto dalla capolista Manchester City.

LA CRONACA DEL MATCH