Milan-Lazio 2-0, Pioli: “Vinto una partita difficile, ora testa al Dortmund”

“Volevamo cercare di più la profondità, qualche volta nel primo tempo abbiamo forzato un po’ troppo prendendo qualche ripartenza. Nel secondo siamo stati più energici e il fatto che la squadra lo abbia fatto è importante. Abbiamo vinto una partita difficile. Adli? Era la prima partita che giocava a San Siro, può essere più intraprendente, è diventato uno di quei 20 giocatori che possono giocare ogni partita”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta la vittoria contro la Lazio ai microfoni di DAZN. Poi un pensiero sui singoli: “Sarebbe un peccato se Loftus-Cheek si fermasse, per lui è un problema all’addominale, è stato toccato un gruppo muscolare importante e speriamo bene. Okafor? Più dubbi ho, più scelte ho da fare. E’ troppo importante iniziare con giocatori forti ma altrettanto averne in panchina. Ho fiducia anche in Jovic che deve lavorare per tornare in condizione”, prosegue. Infine un pensiero sul Dortmund, prossimo avversario in Champions. “L’ho visto in difficoltà col PSG, ma in Bundesliga mette grande intensità e tanta qualità davanti. Squadra che unisce intensità del calcio tedesco con qualità partita difficile in un grande ambiente. Non sarà decisiva per il girone, ma molto importante”.

Così invece su Allegri che aveva contraddetto Pioli, che aveva insinuato che fosse la Juventus la favorita allo scudetto: “Ha detto che non è matematico che chi non ha le coppe vince lo scudetto? Ha risposto bene, non è matematico, ma chi non le gioca ha qualche vantaggio in più”