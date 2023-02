Highlights e gol Arsenal-Manchester City 1-3: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi

Il video dei gol e degli highlights di Arsenal-Manchester City, recupero valevole per la dodicesima giornata della Premier League 2022/2023. All’Emirates va in scena una partita intensa, nervosa a tratti, ma alla fine decidono i campioni di Guardiola: al 24′ De Bruyne porta in vantaggio gli ospiti, l’Arsenal pareggia a fine primo tempo grazie al calcio di rigore di Saka. Nella ripresa prima Grealish e poi Haaland indirizzano il risultato per il definitivo 3-1. Le due squadre adesso sono appaiate a 51 punti ma i Gunners hanno ancora una partita in meno.