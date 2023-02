Chelsea, Potter: “Grande prestazione, ma c’è grande delusione per il gol subito”

L’allenatore del Chelsea, Graham Potter, ha commentato la sconfitta subita contro il Borussia Dortmund, questa sera in Champions League. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Abbiamo giocato una grande partita, abbiamo dominato soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo creato tantissime occasioni, peccato davvero per il gol preso. Siamo però solo all’andata, dobbiamo riorganizzare le idee per il ritorno”.