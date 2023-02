Highlights Pesaro-Varese 84-80, Coppa Italia Serie A1 basket 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 4

Pesaro batte Varese 84-80 nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie A1 di basket 2023. I ragazzi di Repesa vanno avanti di 18 lunghezze per poi farsi recuperare vincere il match negli ultimi minuti. Season high di Charalampopoulos che mette 20 punti trascinando i suoi al successo. Non bastano i 18 punti di Johnson, espulso a metà quarto quarto, a Varese per evitare la sconfitta. In semifinale Pesaro affronterà Brescia, che ha battuto Milano nell’altro quarto di finale.