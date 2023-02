Highlights Giorgi-Stephens 6-0 6-0: semifinale Wta Merida 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 3

Il video con gli highlights della sfida tra Camila Giorgi e Sloane Stephens, valida per i quarti di finale del WTA 250 di Merida. Incredibile 6-0 6-0 rifilato dalla nostra tennista alla testa di serie numero due in men di 50 minuti di partita. Camila raggiunge la prima semifinale della stagione, si riavvicina alle prime 50 del mondo e ora sfiderà Siniakova in semifinale.