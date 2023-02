Wta Merida 2023, Giorgi schiacciasassi rifila 6-0 6-0 a Stephens: in semi contro Siniakova, vincitrice su Cocciaretto

Non ci sarà la semifinale tutta italiana nel WTA 250 di Merida, ma avremo almeno una nostra rappresentante che proverà a raggiungere l’atto conclusivo del torneo messicano. Si tratta di Camila Giorgi, che continua la sua settimana fin qui perfetta estromettendo dalla competizione la testa di serie numero due Sloane Stephens. E lo fa in maniera che definire perentoria potrebbe risultare essere un eufemismo: 6-0 6-0 in 48′ in favore della tennista marchigiana, contro la statunitense a dire il vero troppo brutta per essere vera. Stephens era reduce da un lottato successo nei quarti ai danni della Gracheva dopo quasi tre ore di gioco e potrebbe aver pagato un po’ la stanchezza, ma Camila ha iniziato a martellare sin dalle prime battute e non ha mai permesso alla sua avversaria di entrare nel match.

Arriva in semifinale senza aver perso un set e ora sfiderà Katerina Siniakova, che purtroppo ha avuto la meglio su Elisabetta Cocciaretto con il punteggio di 6-1 5-7 6-0. Anche qui uno score emblematico, che testimonia un match che sostanzialmente si è giocato solamente nel corso del secondo parziale, mentre gli altri due sono stati dominati dalla ceca. Dopo aver conquistato un solo game nella prima frazione, persa in 30′, l’azzurra ha comunque reagito nel secondo, brekkando l’avversaria sul 4-5 mentre serviva per il match e vincendo tre games consecutivi che la portavano al terzo. Qui però ricominciava il dominio di Siniakova, che in soli 29′ rifilava un bagel alla classe ’01 e volava in semifinale.