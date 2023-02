Ciclismo, sesta tappa UAE Tour 2023 oggi in tv: percorso, orari e diretta streaming

Lo UAE Tour 2023 manda in scena oggi la sesta e penultima tappa, lunga 166 km da Warner Bros. World Abu Dhabi ad Abu Dhabi Breakwater. Alla vigilia dell’arrivo in salita che deciderà questa edizione della corsa, ecco una frazione sulla carta favorevole ai velocisti e tutta sviluppata intorno alla città di Abu Dhabi. Merlier, Molano e Groenewegen cercheranno di bissare il successo di tappa che tutti e tre hanno già conquistato nei giorni scorsi. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la corsa.

UAE TOUR 2023: CALENDARIO TAPPE E PROGRAMMA COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 9:40 italiane, con l’arrivo che è invece previsto intorno alle 13:30. La tappa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 a partire dalle 11:50, ma non mancheranno le opzioni per la diretta streaming tramite Sky Go, Eurosport.it, Discovery+ e Dazn. Sportface vi terrà aggiornati sui risultati giorno dopo giorno.

L’altimetria della sesta tappa