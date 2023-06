Highlights gara-1 Denver Nuggets-Miami Heat 104-93, NBA Finals 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 15

Il video con gli highlights di Denver Nuggets-Miami Heat, gara-1 delle Finals NBA 2023 in corso di svolgimento. Dominatore assoluto Nikola Jokic, che con la sua solita tripla doppia porta Denver ad imporsi per 104-93 in questa prima partita delle Finali. Ottima prova anche di Jamal Murray ed Aaron Gordon, mentre a Miami non è bastata una solida prestazione offensiva di Bam Adebayo.